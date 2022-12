La Lazio annienta l’Hatayspor | Sarri vince 5-2

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lastral’amichevole invernale contro i turchi del. Ecco tutti i marcatori biancocelesti Laescente dall’amichevole invernale contro i turchi del. Per i biancocelesti sono andati a segno Vecino, Immobile (su rigore), Pedro, Zaccagni (su rigore) e Romero. Per gli ospiti invece sono andati in gol El Kaabi e Luis. IL RESOCONTO DEL MATCH SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

