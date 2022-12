Juve | Pogba riaccoglie McKennie VIDEO

Calciomercato.com

L'ex Marsiglia eha vinto la Coppa nel 2018 e la Nations League nel 2021, con le macchie di ... Non era bastato rinunciare in partenza a Kanté,e Benzema e pronti via anche a Lucas Hernandez. ...... reparto in cuiè ancora fermo ai box, con la data di rientro che non è ancora nota, e McKennie è indicato come possibile partente. Un doppio aspetto che potrebbe portare laad andare alla ... Juve, Allegri 'blinda' Rabiot: l'incastro con Pogba e la scelta sul mercato Destano preoccupazioni le condizioni di Pogba: il centrocampista della Juventus potrebbe vedere allungarsi i tempi del suo ritorno in campo ...Al rientro a Torino il classe 1993 ha comunicato a seguire l’iter programmato basato su attività in palestra, in piscina e terapie del caso.