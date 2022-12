Iran | Mattarella | si condanna da sé Stato che respinge e uccide suoi figli

la Repubblica

Leggi Anche Diritti umani, Sergio: 'Inaccettabili le sentenze capitali' Ma Sergioha affrontato anche il tema Ucraina. Per il Capo dello Stato con la guerra voluta dalla Russia, 'vengono violati insieme ai diritti del popolo ucraino, i diritti fondamentali di milioni di ...Sergiocommenta le esecuzioni dei manifestanti in, che stanno suscitando clamore in tutto il mondo. 'Si condanna da sé uno Stato che respinge e uccide i propri figli', dichiara il presidente ... Mattarella sull'Iran: "Condanniamo lo Stato che respinge e uccide i propri figli" Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invita a trattare con umanità il tema dei migranti. "Se ricordassimo che dietro i numeri che freddamente ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...