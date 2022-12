Dati Istat sull’invecchiamento del Paese | la Campania è la Regione più giovane

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Italia è unsempre più vecchio. L’età media si è innalzata di tre anni rispetto al 2011 (da 43 a 46 anni). Lacontinua a essere lapiù(età media di 43,6 anni) mentre la Liguria si conferma quella più anziana (49,4, anni). Lo dicono idiffusi oggi. L’invecchiamento della popolazione italiana è ancora più evidente nel confronto con i censimenti passati. Nel 2021 per ogni bambino si contano 5,4 anziani contro meno di un anziano per ogni bambino del 1951 (3,8 nel 2011). L’indice di vecchiaia è notevolmente aumentato e continua a crescere, da 33,5% del 1951 a 187,6% del 2021. La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020 (-206.080 ...