Cuadrado | è tempo dei saluti | il sostituto è più forte

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La Juventus sembra prepararsi al salutarecon la società ad aver già individuato il; ecco di chi si tratta. Nel prossimo mercato estivo, la Juventus è molto probabile che metta in atto una vera e propria rivoluzione; sono diversi i reparti che rischiano di subire cambiamenti enormi e, tra questi, dobbiamo considerare anche la difesa. Concentriamoci sui terzini, sulla posizione di; il colombiano non ha vissuto una prima parte di stagione ad altissimo livello tra prestazioni altalenanti e un nervosismo a volte ingiustificato. LaPresseParliamo di un giocatore che, se in forma, è in grado di cambiare il corso della partita grazie alla sua abilità nell’uno contro uno e nell’andare a creare costantemente la superiorità numerica. Allegri, in vista della seconda parte di stagione, ha bisogno del miglior ...