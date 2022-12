Cosa non dimenticheremo di Sinisa Mihajlovic

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nella vitaha dovuto affrontare due guerre. Figlio di madre croata e padre serbo, è cresciuto nella Jugoslavia di Tito, dove i ragazzini per strada tiravano calci ad un pallone sotto un cielo che si accendeva spesso di scie luminose, i missili. «Solo il calcio non mi faceva pensare alla guerra», dirà da grande, quando il frastuono delle bombe sarà sostituito dagli applausi dei tifosi negli stadi. È propio il pallone a dargli coraggio, speranza e voglia di emergere. Le doti tecniche ci sono, il carattere pure. Ece la fa. Gli inizi La prima vera squadra a credere in lui è il Borovo, ma la sua consacrazione arriva con il passaggio alla Stella Rossa di Belgrado. Il mondo inizia ad accorgersi di questo ragazzo riccioluto dal sinistro potente e preciso. E la Roma lo porta in Italia cambiandogli la vita. Con i ...

GQ Italia

DOHA Argentina - Franciaè solo l'ultimo atto del primo Mondiale arabo della storia: è la finale perfetta, con tutti gli ... "La Francia è lamigliore che mi sia capitata. Benzema Mi ...Guidare la nazionale è lapiù bella della mia carriera. Qui sto benissimo. Per me è un onore ... Modulo e formazionehanno tolto il sonno al ct francese: via libera al 4 - 2 - 3 - 1 e alla ... Sinisa Mihajlovic, ecco cosa non dimenticheremo di lui La difesa dell’ambiente naturale è sicuramente un compito importante, necessario e nobile per l’uomo d’oggi. Basta leggere la “Laudato si’” di papa Francesco per rendersene conto. La nuova sfida ...Intervista al vescovo di Rumbek, ora nel paese africano dopo il periodo di convalescenza in seguito all'attentato. «Il miracolo della vita si ripete ogni giorno dove c'è un cuore che impara ad amare» ...