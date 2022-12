Chi si sta mettendo d' accordo Il sospetto di Mieli | in studio cala il gelo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il Pd sceglie la linea dura e sospende Andrea Cozzolino. L'europarlamentare dem non è indagato e si è dichiarato "estraneo ai fatti", ma il suo nome è stato tirato in ballo da Francesco Giorgi, al centro del Qatargate. Il Nazareno si muove appena il primo dei suoi eletti viene coinvolto, anche se lateralmente, dalle ricostruzioni. La questione morale, in ogni caso, è ormai a tutti gli effetti al centro del congresso. Questo però secondo Paolo, ospite di Tagadà nella puntata di venerdì 16 dicembre su La7, non è sufficiente: "È comunque tardi - confessa alla conduttrice di La7 Tiziana Panella -. Il partito socialista greco, appena saputa la notizia, ha subito sospeso la Kaili. Non ha aspettato di fare queste ritualità". In ogni caso persi tratta di un dettaglio non da poco: "È una cosa di un certo interesse, è doppiamente importante. Tutti ...