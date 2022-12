Addio Mihajlovic | il messaggio al Bologna | “Non mollate” | VIDEO

Agenzia ANSA

Tutte le reazioni alla morte di Sinisa. La scomparsa di Sinisa ha presto fatto il giro del mondo: tantissimi i messaggi di cordoglio. E il sito va in crash "mister, vivrai per sempre nel nostro cuore": in seguito alla notizia, corredato da una foto di. "In questi mesi " ricorda il club " Sinisa ha continuato a ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio. Era l'inizio di dicembre e nessuno avrebbe immaginato che Sinisa Mihajlovic se ne sarebbe andato due settimane dopo. Nella battaglia con la leucemia è stata infine la malattia ad avere la meglio. Il cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic corre veloce sui social. Ex compagni in campo, calciatori del passato e del presente: tutti si sono precipitati a fare un ultimo saluto a un combattente.