Va al funerale della moglie e poi muore Giovanni | la disgrazia subito dopo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Va al, poi viene investito e. È inaspettatamente tragico e beffardo il destino diBattista Facchinetti, l’80enne che lunedì 12 dicembre a Travagliato, nel bresciano, era andato alMaria Zugno. L’uomo al ritorno in viaConciliazione era stato urtato da un’automobile che procedeva a bassa velocità ed era caduto sbattendo la testa.due giorni di agoniaè morto in ospedale. In un primo momento le condizioni diBattista Facchinetti non sembravano gravi. E infatti l’anziano era stato trasportato in codice giallo al Civile. Con il passare delle ore, però, il suo stato di salute è peggiorato ...