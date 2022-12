Terremoto sul Gargano | in provincia di Foggia | scossa magnitudo 3 2 Chiuse alcune scuole

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Unadi3.2 è stata registrata questa mattina sul, indi. Il sisma, registrato alle 5.32, ha avuto epicentro a sette chilometri dalla costa di Rodi Garganico ad una profondità di 23 chilometri. Laè stata avvertita non solo a Rodi Garganico ma anche in altri comuni del. A Vico dele a Ischitella lesono stateper precauzione. Non sono stati segnalati, infatti, problemi alle strutture. "Mi ero appena alzata - racconta una barista di Rodi Garganico - quando ho avvertito la. Sembrava una folata di forte vento provenire dal mare".diavvertita anche ad Apricena.