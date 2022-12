Sci alpino | startlist superG Val Gardena 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nonostante alcune buone prestazioni dei giovani in diverse specialità, la squadra italiana di scimaschile vanta solo un 10° posto di Tobias Kastlunger in slalom speciale a Val d'Isere come miglior risultato stagionale dopo che sono state completate già otto gare per la Coppa del Mondo-2023. Urge di conseguenza un cambio di marcia e la prossima occasione è rappresentata daldella Valprevisto nella giornata di domani, venerdì 16 dicembre. Dominik Paris è chiamato ad una reazione d'orgoglio dopo un avvio di stagione da incubo, mentre gli altri azzurri andranno a caccia di un buon piazzamento.