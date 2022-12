Qatargate | Metsola | Pacchetto di riforme pronto per il 2023

Cosi' la presidente del Parlamento europeo Roberta, durante la conferenza stampa nel contesto dell'ultimo Summit Ue per il 2023. La presidente ha annunciato che guidera' personalmente il ...... Roberta, che al vertice ha illustrato la situazione ai capi di Stato e di Governo che l'hanno ringraziata per 'la franchezza'., Renzi non fa sconti: "Serve pulizia radicale, non ...'Sto mettendo insieme un vasto pacchetto di riforme che sara' pronto per il nuovo anno e che comprendera' un rafforzamento del sistema di ...La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha promesso ai leader dell’Unione europea (UE), in occasione del vertice di giovedì a Bruxelles, che guiderà un processo di riforma sulla trasparen ...