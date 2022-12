Qatar 2022 | la PagellA | i voti degli ' italiani' Theo decisivo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) AGI - Si conclude in semifinale la favola del Marocco, sconfitto dalla Francia per 2-0.Hernandez apre le danze con un gol in acrobazia, Giroud non riesce a trovare lo specchio della porta. Chiude il mondiale con l'ennesima prova positiva Amrabat. Marocco - FranciaHernandez (Francia) 7: Un treno sulla fascia sinistra. Lo stantuffo francese ci mette appena cinque minuti a sbloccare il match con una girata in acrobazia che supera Bounou, diventando il quarto giocatore del Milan a segnare in una semifinale mondiale. Nel primo tempo è un polmone inesauribile sempre pronto ad accompagnare le azioni offensive dei transalpini, accendendo un duello incandescente ed alta velocità con Hakimi. Più cauto nella ripresa quando bisogna difendere il risultato e contenere i marocchini sulla fascia sinistra, senza l'aiuto di Mbappe in copertura. Era partito ...

A segno per i Bleus Hernandez e Kolo Muani. Sfuma il sogno del Marocco di approdare alla finale dei Mondiali di Calcio, in corso in. Ad Al Khor, la Francia di Didier Deschamps sconfigge gli africani per 2 - 0 e agguantano la seconda finale di seguito, dopo quella dei mondiali russi del 2018, da cui sono usciti vincitori. Finisce in semifinale il sogno del Marocco: prima nazionale di un Paese africano a raggiungere le semifinali di un Mondiale di calcio, sbatte contro i campioni del mondo in carica della Francia ed ...