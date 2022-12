“Oddio il cuore | chiamate qualcuno” GF Vip 7 | attimi di terrore nella notte | la richiesta d’aiuto VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Niente da fare tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip 7. La coppia che stava facendo sognare tutti, sembra già essere scoppiata. Comesaprà, i due, solo qualche giorno fa, hanno litigato. Poi, dopo un po’, si sono chiariti e tutto sembrava passato. Ma il terremoto vero c’è stato nelle ultime ore. Tutta colpa probabilmente di un errore di comunicazione. Tavassi infatti ha creduto che la ragazza non volesse andare con lui a dormire. A quel punto il fratello di Guendalina è corso a sfogarsi con AntoFiordelisi e Milena Miconi: “Io arrivo a un certo ponto poi ti mando in c**o. Fuori di qui per molto meno io chiudo. Già l’altro giorno abbiamo discusso e sono dovuto andare io da lei a riparlare nonostante mi avesse offeso. Per la serie ‘scusami se mi sono offese perché mi hai insultato’. Mo basta. Fuori ho mollato una alla prima ...