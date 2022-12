John Wick 4 affronterà le conseguenze delle azioni del suo protagonista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il regista di4 Chad Stahelski ha raccontato che il suodovrà affrontare lesuenel film che arriverà nelle sale il 24 marzo.ha smesso di correre: l’inseguimento è iniziato. Dopo gli eventi di: Capitolo 3 – Parabellum, l’iconico assassino interpretato da Keanu Reeves è stanco di essere braccato ed è diventato il cacciatore, affrontando l’Alto Tavoliere, l’autorità malavitosa che detta “le regole” del mondo in cui opera. Il regista Chad Stahelski ha rivelato alcune nuove informsull’ultimo film della serie, che farà viaggiare ancora una volta il franchise in tutto il mondo. Dopo un ...

Everyeye Cinema

John Wick: Capitolo 4 arriverà in sala il 24 marzo 2023: ecco l'ultima new entry di lusso che si è aggiunta al cast ...Il regista Chad Stahelski ha rilasciato alcune nuove anticipazioni su John Wick 4, l'atteso capitolo conclusivo della saga in arrivo nel 2023.