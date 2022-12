(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutivento – Siamo la provincia più riciclona della Campania, mail problema dellastica per la lavorazione dei. E’ il dato conclusivo della discussione della prima parte sviluppatasi aldei2022 che l’Asia ha promosso presso il Seminario Arcivescovile di vialeAtlantici. Una lunga giornata di confronto e discussione in cui secondo l’Azienda del Comune divento è paradossale che, ancora per qualche tempo, i cittadini sanniti sconteranno il disastro dell’incendio allo Stir di Casalduni: nonostante l’accuratezza nel differenziare i, lo spostamento ogni giorni di tonnellate dipresso i centri di lavorazione ...

anteprima24.it

, fototrappole e multe Tra le problematiche sollevate dai residenti di Villa Alta, come del resto emerso anche in altre aree della città, c'è quello dell'abbandono deilungo le strade. ...L'ente di regolazione dei servizi idrico edella regione, Atersir, ha prodotto il consuntivo degli investimenti in acquedotti fognature ... effettueràspecifici con i gestori sugli aspetti ... Focus rifiuti: bene la raccolta differenziata, resta la carenza degli impianti - VIDEO La Campania si conferma, per Legambiente, la capitale d'Italia per l'ecomafia: maglia nera nella classifica dell'illegalità ambientale, del ciclo illegale dei rifiuti e del cemento e per corruzione am ...Nel 2021 sono stati commessi in media 84 reati ambientali al giorno, circa 3,5 ogni ora. Non scendono sotto quota 30mila nonostante una lieve flessione: al primo posto ci sono quelli commessi nel cicl ...