Così il centrodestra vuole cancellare le restrizioni anti-Covid | «Ma corriamo un rischio troppo alto»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Con una serie di emendamenti al decreto-rave in Senato la maggioranza interviene sulleper il contenimento dei contagi da Coronavirus. E i provvedimenti appaiono ancora più radicali rispetto a quantocipato in interviste e dichiarazioni dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Si va dall’abolizione dell’obbligo al tampone una volta terminato l’isolamento, sia per gli asintomatici che per i sintomatici, alla riduzione da dieci a cinque giorni per l’auto-sorveglianza dei contatti stretti dei positivi, tenuti in quel lasso di tempo a indossare la mascherina. Anche in questo caso è abrogato l’obbligo di eseguire un tampone al termine del periodo. Viene inoltre abolito l’obbligo di Green Pass negli ospedali, l’ultimo luogo rimasto ad imporlo fino al termine dell’anno. Lo stesso varrà per le residenze sanitarie ...