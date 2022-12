Carta Giovani Nazionale

L'Eco di Bergamo

Il servizio civile obbligatorio e universale è una proposta rimasta sulla, ostacolata dalla politica che non vuole scontentare ielettori, ma ha solide basi culturali . Se la legge sull'...... significa limitare l'unico beneficio che iricevevano direttamente dallo Stato. L'idea è quella di trasformare i 500 euro per i diciottenni in unacultura che non sarà destinata a ... «Carta sconti» digitale per i giovani fino ai 35 anni, ecco come fare a sfruttarla Per il nostro quotidiano fu un errore abolire completamente l’onere del servizio disarmati alla patria, un limite ai doveri di cittadinanza che impedisce di spendersi in una scuola di solidarietà ...Roma, 14 dic. Adnkronos) – "A Renzi dico che ci sarà una nuova carta giovani. Ha perso le elezioni, se ne facesse una ragione.