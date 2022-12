Alessia Marcuzzi | arriva la notizia che tutti attendevano da tempo | ora è proprio ufficiale

Boomerissima , il nuovo programma di, partirà ufficialmente il prossimo 10 gennaio 2023 sulla seconda rete di Casa Rai. Per il rientro in TV la conduttrice ha scelto di fare affiancare da Elettra Lamborghini e Tommaso ...scalda finalmente i motori e prepara il gran ritorno in tv. La conduttrice, una vita trascorsa in Mediaset dove ha condotto tutti i programmi di successo come Le Iene Show, il Grande ...Stando alle indiscrezioni, per le prime puntate del suo esperimento televisivoAlessia Marcuzzi avrebbe deciso di puntare su Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ...I primi ospiti del nuovo programma di Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi scalda finalmente i motori e prepara il gran ritorno in tv. La conduttrice, una ...