WWE | Scelti i primi sfidanti del New Day in una maniera davvero insolita

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La scorsa settimana Kofi Kingston e Xavier Woods sono “scesi” a sorpresa ad NXT per sfidare i Pretty Deadly ad un match titolato. Ad NXT: Deadline conquistando i titoli di coppia di NXT sono diventati così Triple Crown Champions, entrando in una cerchia ristretta che comprende FTR e Street Profits, con Kofi che ha anche stabilito il record per il maggior numero di titoli di coppia vinti nella storia della WWE. Un giuramento da recitare Il New Day stanotte ha preso la via del ring per celebrare la vittoria di Deadline. Presto il duo è stato raggiunto dagli ex campioni, i Pretty Deadly, che hanno ovviamente chiesto un rematch. Kingston e Woods si sono detti disponibili ad una piccola condizione: per ottenere la title shot Prince e Wilson avrebbero dovuto recitare il “Pledge of Allegiance”, il giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti. Facile per molti, ...