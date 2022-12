Ultime Notizie – Barchiesi Reputation Manager | “Reputazione sempre più fattore competitivo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Oggi parleremo di. Da dove nasce? La, èesistita fin dai tempi antichi, ed esiste ovunque ed è alla base delle relazioni umane. E’ qualcosa di scritto nella nostra fisiologia, è ineluttabile. Dobbiamo concentrarci n modo concreto perché ladiventa l’esito delle relazioni. Senzanei mercati, in tutti i mercati, non si lavora”. Lo ha detto Andrea, ceo di, intervenendo alla seconda e conclusiva giornata della settima edizione di LiFE (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da Confindustria servizi Hcfs, e che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e dei servizi integrati in ...