Qatar-Ue | si segue la pista dei soldi | Banconote appena emesse Le indagini

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nell'udienza di convalida al Tribunale di Bruxelles sono stati confermati per un mese i mandati di cattura nei confronti dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri e dell'assistente parlamentare Francesco Giorgi, compagno di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo. Quest'ultima invece non si è presentata all'udienza per uno sciopero delle guardie carcerarie che ha impedito la presentazione in camera di consiglio e sarà ascoltata il 22 dicembre. Niccolò Figà-Talamanca, segretario generale dell'ong No Peace Without Justice, rimane detenuto ma secondo i termini del braccialetto elettronico. L'inchiesta si sta ora concentrando sull'origine delle- 1,5 milioni di euro in tutto - sequestrate durante le perquisizioni. Secondo informazioni di stampa, gran parte di questesono considerate nuove, ancora avvolte nella ...