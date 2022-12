Parlamento di Strasburgo | oggi la cerimonia del premio Sacharov senza Julian Assange

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ildiassegnerà ilSakharov, il più alto riconoscimento dell’Ue in difesa della libertà di pensiero e dei diritti umani. A riceverlo sarà “il coraggioso popolo dell’Ucraina”, ma tra i finalisti c’è il fondatore di WikiLeaks. Peccato che il giornalista non potrà assistere alla premiazione. Dall’11 aprile 2019è in regime di detenzione amministrativa, in un carcere del Regno Unito, in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti. Non ha ancora subito alcun processo, ma sono quasi quattro anni che è in prigione. La colpa disarebbe “aver portato alla luce la verità della barbarie della guerra” in Siria e Afghanistan, ha continuato la moglie. “soffre profondamente ...