Modric attacca l’arbitro Orsato | “uno dei peggiori | è un disastro”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La prima semifinale del Mondiale in Qatar si è conclusa a favore dell’Argentina, la sfida contro la Croazia non è stata mai in discussione e Messi e compagni hanno dimostrato una netta superiorità già dai primi minuti. La gara si è conclusa sul netto risultato di 3-0. La partita si sblocca al 34? con il calcio di rigore trasformato da Messi, pochi minuti e Alvarez trova il raddoppio. Nel secondo tempo è ancora il calciatore del Manchester City a chiudere i conti, il grande protagonista è stato ancora una volta Leo Messi. Al termine del match si è registrato lo sfogo di Luka, il croato non ha risparmiato le critiche al. “Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, perché lui (Julian Alvarez, ndr) tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non ...