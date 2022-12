L’appello del Papa | “Spendete meno per Natale e con i risparmi aiutate il popolo ucraino”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Città del Vaticano – Ancora un appello per la pace in Ucraina, ancora un invito – rivolto a tutti, credenti e non – a fare qualcosa di concreto per aiutare chi, da quasi un anno, vive sotto le bombe. Le parole pronunciate daFrancesco al termine dell’Udienza generale (leggi qui) infatti sono non solo una preghiera ma un appello ad agire in prima persona: “Rinnoviamo la nostra vicinanza al martoriato, perseverando nella preghiera fervorosa per questi nostri fratelli e sorelle che soffrono tanto. Fratelli e sorelle io vi dico: si soffre tanto in Ucraina, tanto, tanto! E io vorrei attirare l’attenzione un po’ sul prossimo, anche le feste. È bello festeggiare il, fare le feste…ma abbassiamo un po’ il livello delle spese di, così si chiamano. ...