Il Marocco compra i biglietti invenduti e li regala ai tifosi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Era già una folla, quella prevista questa sera a Doha per la finale delcontro la Francia, ma adesso arriva la notizia che la federcalcio delha deciso di compare i tantirimastiper la semifinale e dirli ai. Più di 10milagratis. Data l’eccezionalità dell’evento, ilè la prima Nazionale africana a qualificarsi alle semifinali di un Mondiale, innon si parla di altro in questi giorni e imarocchini erano accorsi in massa per sostenere la propria Nazionale, sostenendo spese incredibili e sborsando cifre astronomiche per accaparrarsi i tagliandi. Il tutto per sostenere la propria squadra contro il colosso Francia. Ora arriva la decisione ...