Il governo Meloni in tempi di guerra e non Il commento di Cangini

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È stata la sua intuizione decisiva in vista della campagna elettorale, è oggi l’elemento che più tiene in vita il suo. Se c’è una scelta che ha accreditato e accredita Giorgia, e con lei l’Italia, agli occhi dell’establishment e del potere internazionale è la scelta di campo, senza se e senza ma, si sarebbe detto in altri, nel conflitto ucraino. Con gli ucraini, con la Nato, con gli Stati Uniti. E contro Putin. Costi quel che costi. Una scelta politica che per la leader di un partito le cui radici affondano anche nell’antiamericanismo sembra divenuta ormai un tratto identitario. Una posizione così apprezzata da autorizzare qualche licenza sull’Europa. Non nella sostanza, tant’è che la prima scelta del premier non ancora incaricato per il ministero dell’Economia fu Fabio Panetta, capofila indiscusso della filiera ...