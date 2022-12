Gli effetti del lockdown per Covid sulla sessualità e sulla fertilità

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Qualiha avuto la pandemia, e ilin particolare,? Un recente studio ha analizzato il tasso di nascite dal gennaio 2018 alla prima metà del 2021 in 24 paesi europei con lo specifico obbiettivo di verificare se, come nelle precedenti pandemie del 20° e 21° secolo, si sia registrato un decremento delle nascite circa 9-10 mesi dopo il picco di contagi. I risultati indicano che, al netto della stagionalità delle nascite, il mese di gennaio 2021 è stato l’unico mese con una differenza significativa nei nati vivi. È stato osservato un calo del -14,1% rispetto al numero medio di nati vivi a gennaio 2018 e 2019. A livello nazionale, questo calo è stato osservato 9-10 ...

