Francia-Marocco | programma e telecronisti Rai semifinale Mondiali Qatar 2022

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ile isulla Rai dideidi. Appuntamento cruciale per i transalpini, a caccia della seconda finale consecutiva e della grande chance di confermare il trionfo di quattro anni fa. I campioni in carica, però, dovranno prestare smisurata attenzione ai nordafricani, indiscussa sorpresa del torneo e in grado di impensierire i bleus. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20 di mercoledì 14 dicembre.sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

ci regalerà diverse storie individuali l'eternità di Giroud , la fenomenologia di Mbappé , l'incredibile ascesa di Ouhani , il portiere Bono che fa tanto U2, il talento milionario ...Alle 20 la semifinale del Mondiale in Qatar tra. La vincente sfiderà l'Argentina in finale domenica 18 ... Mondiali in Qatar, è il giorno di Francia-Marocco, alle 20 la diretta, qui gli aggiornamenti - 17 calciatori nati "fuori" paese. Una "multinazionale" chiamata Marocco - 17 calciatori nati "fuori" paese. Una "multinazionale" chiamata Marocco Le formazioni ufficiali di Francia-Marocco: assente il centrocampista della Juve Rabiot, fermato da un virus influenzale ...