(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Napoli, 14 dic. (Adnkronos) - Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna (Napoli) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli, a carico di 33 persone considerate contigue al clan denominato 'Sautto-Ciccarelli', operante sul comune died Orta di Atella, poiché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante delle modalità e finalità mafiose e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L'attività in argomento è frutto di articolata indagine condotta con l'ausilio di strumenti intercettivi, metodi tradizionali e propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia, nel periodo dal 2016 al 2020, nel corso della quale sono ...

La Svolta

33 misure cautelari, 25 persone in ...... in particolare con il boss del Parco Verde diPasquale Fucito e con il clan Puccinelli del ... Oltre a importarein Italia da mezzo mondo, Imperiale e Carbone la esportavano anche all'... Ultimo'ora: Droga: Caivano, sgominata piazza spaccio a cielo aperto più grande d'Europa, 33 arresti Caivano: Camorra. Parco Verde. Piazza di Spaccio a cielo aperto più grande d’Europa. Terza ondata di arresti dei Carabinieri, anche donne tra i “capi-piazza”. Dal 2019 ad oggi 105 persone arrestate I ...Nuova ondata di arresti dei carabinieri nel Parco Verde di Caivano, la piazza di spaccio a cielo aperto più grande d'Europa. Questa volta sono finiti dietro le sbarre 33 ...