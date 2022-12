Meteo | mercoledì ancora forte vento a Palermo | più sole giovedì e venerdì

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilsaràprotagonista nella giornata di. Non darà tregua il maltempo, infatti una nuova perturbazione coinvolgerà la nostra regione portando dalla tarda mattinata didelle sostenute raffiche di. Questa nuova perturbazione non porterà piogge, ma soltanto molta nuvolosità.invece, si attende una parziale tregua dal maltempo cone poche nubi, ma soprattutto una diminuzione delle raffiche di. Le temperature massime in queste due giornate supereranno i 20 gradi. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a14 assisteremoa condizioni di tempo ...