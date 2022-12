Manon Aubry | Il Qatargate è solo all' inizio Ma Ppe e liberali vogliono già mettere la polvere sotto al tappeto

(Di martedì 13 dicembre 2022) Per l'eurodeputata francese di sinistra "quando abbiamo un sistema di corruzione così, non puoi continuare come se nulla fosse perché il problema è sistemico". "Anche la questione gas ha contato nell'atteggiamento tenero verso i qatarini"

L'Espresso

... ha dichiarato ad Euractiv l'europarlamentare francese. A fine novembre, la sinistra dell'Ue è riuscita ad approvare all'ultimo minuto una risoluzione sui diritti umani nel contesto della ...... si spera, intendano procedere celermente anche in Italia e dovunque necessario - occorre riprendere le parole della deputata della France Insoumisela quale, di fronte all'esplodere ... Manon Aubry: «Il Qatargate è solo all’inizio, spunteranno altri nomi di corrotti in Parlamento» Sul vicepresidente sollevati sospetti su un possibile coinvolgimento nello scandalo per dichiarazioni in favore del Qatar. "Al massimo mi hanno regalato un pallone e una scatola di cioccolatini" ...Per l'eurodeputata francese di sinistra "quando abbiamo un sistema di corruzione così, non puoi continuare come se nulla fosse perché il problema è ...