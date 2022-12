Udine20 2020

Roma 16 dicembre 2022 'Per il governo la sicurezza dei cittadini non e' una priorita': la manovra economica e' orfana di stanziamenti per le forze dell'ordine.diCarabinieri che si rivolge al Governo Meloni: la sicurezza è stata una propaganda per questo Governo ma alle parole non sono seguiti i fatti Pianeta Sindacale Carabinieri -...È questo'appello lanciato da Vincenzo Romeo, segretario generale di Pianeta Sindacale Carabinieri (Assieme), al presidente del Consiglio Giorgia Meloni relativamente alla manovra finanziaria in ... L'allarme di PSC Car Sulla sicurezza in Italia