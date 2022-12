Ginevra Lamborghini sbotta contro Charlie Gnocchi | “Dici delle fregnacce”

(Di martedì 13 dicembre 2022)proprio non riesce a passarne una ultimamente. Dopo le liti con Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro, ieri sera si è beccato una bella risposta pure da, che è appena ritornata al Grande Fratello Vip 7. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7stronca: “Secondo te vengo a raccontar le cose a te?” Non c’è niente da fare:ormai è stato scoperto da tutti. Ieri lo speaker radiofonico voleva sapere notizie del fidanzato di, ma lei l’ha seccato come non mai. Il vippone l’ha allontanata dal gruppo per chiederle: “Scucugnù c’è ancora?”. La ...

Tags: bagaglino canale5 gfvip gfvip7 grandefratellovip grandefratellovip7 isola isoladeifamosi milenamiconi musicfarm riccardofogli tv Articolo precedenteentra di nuovo al GF Vip ...Come di consueto, dopo la puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5, nella Casa più spiata d'Italia si è respirata un'aria avvelenata. L'entrata diha già messo a dura prova alcuni equilibri. Se da una parte abbiano Antonino Spinalbese felice per il ritorno dell'amica speciale, dall'altra Oriana Marzoli è già sul piede di ...Ginevra Lamborghini torna nella casa del Fratello Vip 7. Ma non per una rapida visita, come l'altra volta quando si confrontò con Antonino Spinalbese, ma per starci come… Leggi ...Ginevra Lamborghini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 come ospite speciale ma non ha voluto dire nulla sul fidanzato Edoardo Casella.