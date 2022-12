GF Vip | Antonella beccata dalla telecamera Va tutto in onda | pubblico senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Bufera suFioredelisi dopo l’ultima puntata del GF Vip 7 andata inlunedì 12 dicembre. In queste ore il web e in particolare Twitter si stanno scatenando con commenti e video contro la concorrente, protagonista di una accesa discussione con il fidanzato Edoardo Donnamaria.è iniziato con un abbraccio di Edoardo Donnamaria a Oriana Marzoli. “Lei vuole per forza trovare il fidanzato qua e avvicinarsi l’uomo. Per me è un atteggiamento che non mi piace in una donna, perché fa la gatta morta con tutti gli uomini qui dentro, ho visto che lo sta facendo anche con te, ok? E te gli dai confidenza…”, ha dettoFiordelisi. Leggi anche: “Tu… Ho capito”. GF Vip 7, malissimo trae Edoardo. È successo dopo la puntata Bufera su ...