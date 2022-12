Gabetti Revolution a Napoli | venerdì 16 l’apertura della nuova sede in via dei Mille

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si dice che “casa è dove si trova il cuore”. E quello diè pronto a battere fortissimo16 dicembre quando finalmente aprirà al pubblico le portesuae bellissima casa in via dei13 a. Un traguardo importante per Fabio Ciccarelli e tutto il suo giovane team che aggiunge unachiave al suo mazzo con l’iconica G rossa delle altre quattro agenzie immobiliari. Nel cuore di Chiaia,sera si apriranno dunque le portenuovissimaFranchising Agency targataa cui sono invitati amici, clienti e chiunque abbia curiosità e interesse a confrontarsi con lafrontiera ...