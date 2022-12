Cusano Mutri | via libera al processo di beatificazione di Fra Carlo di San Pasquale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, 12 dicembre 2022, i vescovi della Campania hanno espresso parere favorevole per l’inizio della fase diocesana per ildie canonizzazione di Fradi San, al secolo Giuseppe Vitelli nato e volato in cielo a. Il vescovo diocesano Monsignor Giuseppe Mazzafaro ha presentato ai vescovi campani, riuniti per la loro assemblea ordinaria, la candidatura di Fraper essere elevato agli onori degli altari. È un primo, importante passo, per l’avvio dell’iter diocesano della causa. Il parroco di, don Domenico Ruggiano, ha espresso grande gioia e soddisfazione a nome dell’intera comunità: “Ormai da decenni i cusanesi attendono con ...

