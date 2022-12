Ciclismo | Tadej Pogacar | “Sarò al via del Giro delle Fiandre 2023 | Evenepoel può vincere il Tour”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo un buonissimo 2022, in cui sono arrivati il secondo posto alde France e diversi risultati importanti,si sta già allenando con la squadra (in Spagna, a La Nuncia) per arrivare al massimo della forma già dall’inizio della prossima stagione. Lo sloveno della UAE Emirates ha nel mirino anche le Classiche del Nord, corse che si svolgeranno appunto nella prima parte del. In un’intervista rilasciata a Het Laatste Nieuws,ha fatto sapere dove gareggerà nei primi mesi della prossima stagione: “Dopo il UAE(20-26 febbraio), farò la Tirreno-Adriatico (6-12 marzo) e poi la Milano-Sanremo (18 marzo). Da lì inizierò a correre al Nord.sicuramente al...