Strage discoteca Corinaldo | la Cassazione conferma la condanna per la banda dello spray

Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono 5 adolescenti e una mamma di 39 anni, schiacciati nella calcanelladi Corinaldo, la Cassazione conferma le condanne per la 'banda dello spray'. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 sei giovani della Bassa Modenese avrebbero provocato la ...Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone nella calca dellaLa Lanterna, a Corinaldo (Ancona), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. In particolare, i supremi giudici hanno respinto i ricorsi delle difese contro la sentenza della Corte di Assise di ... Corinaldo, strage in discoteca: la Cassazione conferma condanne per la banda dello spray Si chiude così, con le sentenze definitive per i sei indagati, il lungo processo per la strage del dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra ...(ANSA) - ANCONA, 12 DIC - Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani del Modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone ...