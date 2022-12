Per conoscere meglio il tartufo | una “Verticale di tartufi” con menu tristellato E una ricetta firmata da provare queste feste

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sapevate che nel mese di dicembre crescono in contemporanea cinque varietà diverse di? Il Bianco, il Nero Pregiato, l’ Uncinato, il Brumale e il Macrosporum. Ciascuno è un pezzo unico. Un piccolo capolavoro di profumo e di gusto. Siete stati avvertiti che ilnon si conserva nel riso ma in frigo, in un barattolo di vetro e avvolto da carta assorbente da sostituire ogni giorno? Per una volta, la “tradizione” fa danni. E, poi, avete mai letto che questo fungo ipogeo nasce quando la pianta è in sofferenza, cedendole sali minerali e ricevendone in cambio zuccheri? Una meravigliosa, perfetta simbiosi. Le cinque varietà diche crescono a dicembre. Leggi anche › Al lavoro con… Martina Aloi, tartufaia Il ...