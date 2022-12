Napoli | spari contro un bar di via Ponte della Maddalena

Fanpage.it

E sempre aqualche mese prima Annalisa Durante aveva perso la vita. Era nei vicoli di ... Glisquarciano il silenzio di un quartiere semi deserto. La ragazza non fa in tempo a girarsi. Un ...Stavolta i fatti sono avvenuti in una scuola di, nel quartiere Scampia , la Melissa Bassi. Qui, nella mattinata di ieri, 5 dicembre, all'orario di ingresso, deglihanno scatenato il ... Spari a Napoli, uomo ferito con tre colpi alle gambe: Volevano rapinarmi dell'orologio I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli e i militari della compagnia Poggioreale sono intervenuti – allertati dal 112 – a via Ponte della Maddalena. Da un primo accertamento pare che ignoti dur ...La polizia ha eseguito un controllo presso l’abitazione dell’uomo in via Camillo de Meis: aveva una pistola risultata rubata lo scorso 10 agosto e diverse cartucce in un comodino Gli agenti del commis ...