L’ossessione di Ronzulli sul vaccino | “No al reintegro dei medici no vax” E vota contro il governo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic – La capogruppo al Senato di Forza Italia Liciaha annunciato che non voterà il provvedimento delper ilsul posto di lavoro del personale medico che non si era sottoposto all’obbligo vaccinale. Lo strappo con ilIldeino vax è contenuto nell‘articolo 7 del nuovo decreto anti-rave, motivo per cui la capogruppo forzista a palazzo Madama non voterà l’intero provvedimento. Uno strappo che dovrebbe, però, essere circoscritto alla sola. Tanto che ha quest’ultima ha affermato come la scelta sia meramente “a titolo personale”, mentre il resto dei senatori azzurri dovrebbere “in linea con quelle che sono state le decisioni della maggioranza”. “Un pericoloso precedente”, la ...