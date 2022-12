Agenzia ANSA

"A settembre 2023, Marracash partirà da casa sua, Milano, da una location speciale, nonché la più grande in assoluto nella città meneghina,ospitare unindimenticabile. La seconda tappa ...L'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, ha ospitato presso l'ambasciata undedicato al 150mo anniversario della nascita di Serghei Djagilev, impresario teatrale e direttore artistico di spettacoli di danza russo, fondatore della compagnia dei Ballets Russes che ... Concerto per 150mo nascita Serghei Djagilev in ambasciata Mosca L’Universo in concerto! Sonicosmos è uno spettacolo astronomico nato ... L’idea è nata dall’incontro fra un astronomo con la passione per la musica e tre artisti del suono con la passione per la ...Da oggi sono aperte le prevendite per l'eccezionale concerto solidale del 28 gennaio 2023, all'Auditorium Conciliazione di Roma ...