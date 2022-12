Comunicazione e informativa relativamente agli scioperi Scarica documento

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In allegato il format per compilare la circolare di. Alcuni dati per compilare la tabella, ossia quelli relativi all'Aran e al Ministero dell'Istruzione e del Merito, vengono comunicati dallo stesso USR di appartenenza insieme alla proclamazione dello sciopero. I dati di rappresentatività delle L'articolo .

Assinews

Origine e bocciatura L'antefatto è del 15 luglio 2009: ladi notizia di reatoin 22 pagine che Giraudo, dopo aver letto il controverso libro di Paolo Cucchiarelli (Il ...ManipolazioneSì. Ma viviamo in un mondo governato da mezzi dirapidissimi, in pillole, e fuorvianti. Nel caso francese abbiamo molto da imparare. Da secoli l'Italia ha un ... Sui siti informazioni distinte Assinews.it Per i debiti di soggetti falliti, deceduti o senza beni potrà essere comunicata l’inesigibilità anche in anticipo rispetto ai termini fissati. Saranno gli enti creditori a decidere sullo stralcio defi ...Secondo la Corte di Giustizia UE, l’obbligo imposto all’avvocato di informare gli altri intermediari coinvolti su pianificazioni ...