"L'emozione provata con la promozione del Monza in serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan". Parola di Adriano, l'amministratore delegato del Monza che ha festeggiato al palazzetto dello sport del capoluogo brianteo la festa di Natale del club biancorosso. "Alle 23.12 del 29 maggio piangevo", al ...Il premio è patrocinato dal Coni, dalle Leghe, dall'Aia, dall'Ordine nazionale giornalisti e ... miglior presidente Sticchi Damiani, miglior ds Corvino, miglior dirigente, migliore ... Calcio: Galliani, Monza in A emozione più grande di 5 Champions Il premio è patrocinato dal Coni, dalle Leghe calcio, dall'Aia, dall'Ordine nazionale giornalisti ... miglior ds Corvino, miglior dirigente Galliani, migliore squadra Lecce. Miglior arbitro Cosso, ..."L'emozione provata con la promozione del Monza in serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan". (ANSA) ...