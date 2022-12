Volantino Mediaworld ‘Sottocosto’ | offerte fino al 18 dicembre 2022

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo aver parlato in questi giorni delle varie“Sottocosto”, torniamo sul sito dicheal 18propone anch’esso il Sottocosto con una serie dimolto interessanti che abbracciano tantissimi prodotti d’elettronica.nella fattispecie permette di acquistare il Samsung Galaxy S21 FE a 399 Euro al posto di 769 Euro, ma lo sconto è disponibile solo su 10mila pezzi. Il Samsung Galaxy S22 da 256 gigabyte invece viene proposto a 649,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 929 Euro di listino. Interessante anche lo Xiaomi Redmi Note 11S nella configurazione 6/128 Gigabyte, a 199,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino. Ledi“Sottocosto”...

Ildel Sottocosto di Natale lanciato da Unieuro nella giornata di ieri e valido fino al 17 ... Nella giornata odierna, 9 dicembre 2022, ancheha lanciato il Sottocosto natalizio .... sempre dapotete trovare un Samsung Neo QLED da 50' a metà prezzo . Il modello a cui ... Da Trony, invece, potete trovare un TV Panasonic OLED da 55' in offerta grazie all'attuale'...Anche Euronics ha lanciato il suo Sottocosto in vista delle festività natalizie: scopriamo assieme i prodotti in offerta. Non solo MediaWorld, anche Euronics ha lanciato il suo Volantino Sottocosto co ...MediaWorld si prepara al Natale proponendo offerte di prodotti scontati fino al 24 Dicembre, con la promozione “Scegli il tuo regalo tech”.