Ultime Notizie Roma del 11-12-2022 ore 16 | 10

(Di domenica 11 dicembre 2022)dailynews radiogiornale domenica 11 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno che un’apertura è stato fermato e si troverebbe in una caserma dei Carabinieri l’uomo che questa mattina ha ucciso 3 persone trito 4 nel corso di una riunione di condominio aalcuni dei feriti sarebbero in condizioni gravi il primato è un uomo di 57 anni che nel corso della riunione per motivi ancora ad accettare estratto la pistola ha fatto fuoco uccidendo tre donne entrato nella sala chiusa la porta e ha urlato vi ammazzo tutti ha cominciato a sparare raccontano testimoni presenti alla riunione di un consorzio di condominio a Fidene durante la quale il 57enne ha ucciso le tre donne ha ferito altri quattro persone avrebbe preso la pistola ad un poligono di tiro senza restituirla avrebbe fatto fuoco appena entrato nel gazebo dove era in ...