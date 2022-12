Saman Abbas | dall' autopsia sui resti ritrovati sale l' ipotesi strangolamento

(Di domenica 11 dicembre 2022) Gli esami istologici che saranno svolti nei prossimi giorni, dopo l'sul corpo di, saranno volti a confermare che la morte della ragazza è avvenuta pere quindi per asfissia. È questa, a quanto si è appreso, l'di lavoro degli anatomopatologi del laboratorio Labanof dell'Università di Milano. Sul corpo non sono state trovate tracce di sangue, quindi è esclusa la possibilità di una morte dovuta a ferite da armi da taglio. L'esame autoptico sui suiumaniil 18 novembre scorso a Novellara, nel Reggiano, in un casolare diroccato a 700 metri'abitazione della famiglia die che si ritengono appartenere alla 18enne pakistana, sparita nella primavera del 2021, è durato oltre ...

