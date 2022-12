Migranti | il Viminale non cambia idea | ma strategia e porti | Bari e Salerno per alleggerire la Sicilia

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo la francese Geo Barents, dunque, è approdata anche la tedesca Humanity 1. La prima a, dove sono scese 248 persone. E la seconda a, dove sono sbarcati 261, di cui 93 minorenni, 140 uomini e 28 donne. Le Ong che battono bandiere diverse da quelle italiana fanno rotta sempre e comunque sulle nostre coste, che direzione e sbarchi indicano come quelle che scafisti e organizzazioni umanitarie hanno eletto a loro sede naturale di sbarco. Solo che, tanto naturale non può più essere considerata, stante le criticità di strutture e capitale umano chiamato a un’accoglienza straordinariamente massiva e ininterrotta, che da anni ormai, specie in, sta richiedendo a operatori addetti all’ospitalità e residenti di vivere da in uno stato di emergenza continua., il ministro ...