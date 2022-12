Inghilterra | Southgate | “Futuro? C’è bisogno di tempo | vogliamo fare la scelta giusta”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il ct dell’, Gareth, ha parlato al termine della sconfitta per 2-1 contro la Francia nel quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022: “La prestazione è stata all’altezza, ma per vincere serviva segnare. Complimenti alla Francia, noi abbiamo fatto del nostro meglio“.ha poi tagliato corto sulle decisioni arbitrali: “Non voglio parlarne, preferisco concentrarmi sulle prestazioni dei miei ragazzi“. A tal proposito, ha preso le difese di Harry Kane nonostante il rigore sbagliato: “Senza i suoi gol non saremmo stati qui. Rimane un giocatore a cui dare fiducia“. Infine, sul proprio, il tecnico dei Tre Leoni ha detto: “Dopo ogni torneo ci siamo per rifletterci su. Ora abbiamodiche tutti prendano le decisioni ...

Aggancia Saka in area e provoca il primo rigore per la formazione di. Kane spiazza Lloris e pareggia il conto. A questo punto l'sembra padrona del gioco, ma mai dare per ...... eliminando un'cui non è bastato il coraggio e la furia agonistica. I Leoni capaci di ...cadono traditi proprio dal suo goleador che nel secondo penalty concesso alla squadra di...Le parole di Gareth Southgate dopo la sconfitta dell'Inghilterra contro la Francia L'Inghilterra accarezza il sogno della semifinale al Mondiale, ma esce sconfitta alla fine per 2-1 contro la Francia ...Solita Inghilterra, bella, talentuosa, vicina all’obiettivo, poi come sempre autodistruttiva. Il calcio non torna a casa nemmeno questa volta, si ferma già ai quarti ed è dunque peggio rispetto al 201 ...